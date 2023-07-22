Аксенов сообщил о попытке атаки БПЛА по инфраструктуре Красногвардейского района Крыма

Фото: 123RF/tsuneo

Противник попытался совершить налет с использованием беспилотников по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Крыма. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, сотрудники МЧС прибыли на место случившегося для ликвидации возможных последствий. Аксенов также призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

До этого было временно перекрыто движение по Крымскому мосту. Автомобилистов призвали не поддаваться панике и следовать указаниям специалистов по транспортной безопасности.

Киев совершил атаку по Крымскому мосту в ночь на 17 июля. Инцидент произошел в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате происшествия погибли мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь.

По факту происшествия было заведено уголовное дело о теракте.

Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.



Пострадавшая во время теракта на Крымском мосту девочка продолжит лечение в Москве