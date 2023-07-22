Украинские боевики выпустили 36 снарядов по населенным пунктам Херсонской области

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Украинские боевики подвергли ночному обстрелу населенные пункты Херсонской области. Об этом рассказали в экстренных службах региона.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Голая Пристань, Песчановка, Корсунка, Кардашинка, Костогрызово, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии", – передает ТАСС сообщение.

Ранее в поселке Теткино Курской области в результате украинского обстрела загорелись три жилых дома. Всего было зафиксировано семь прилетов. Повреждения получили фасады и крыши домов, оказалась разрушена водонапорная башня.

До этого в оперативных службах Запорожской области сообщили, что город Токмак подвергся обстрелу нацистами ВСУ. По предварительным данным, атака осуществлялась из РСЗО HIMARS. Представитель оперативных служб заявил, что из-за инцидента повреждения получили пять жилых домов.



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