Число раненых при обстреле ВСУ Токмака Запорожской области выросло до шести

Фото: ТАСС/Николай Тришин

Число раненых мирных жителей при обстреле Вооруженными силами Украины Токмака Запорожской области выросло до шести, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

"По уточненным данным, в результате обстрела Токмака один мирный житель погиб, шесть получили ранения, в их числе пять детей", – отметили в сообщении.

Ранее в оперативных службах Запорожской области сообщили, что в 15:50 по московскому времени город Токмак подвергся обстрелу нацистами ВСУ.

По предварительным данным, обстрел осуществлялся из РСЗО HIMARS. Представитель оперативных служб заявил, что из-за инцидента повреждения получили пять жилых домов.

ВСУ обстреляли мосты между Херсонской областью и Крымом – Сальдо