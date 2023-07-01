18:35Происшествия
Число раненых при обстреле ВСУ Токмака Запорожской области выросло до шести
Фото: ТАСС/Николай Тришин
Число раненых мирных жителей при обстреле Вооруженными силами Украины Токмака Запорожской области выросло до шести, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
"По уточненным данным, в результате обстрела Токмака один мирный житель погиб, шесть получили ранения, в их числе пять детей", – отметили в сообщении.
Ранее в оперативных службах Запорожской области сообщили, что в 15:50 по московскому времени город Токмак подвергся обстрелу нацистами ВСУ.
По предварительным данным, обстрел осуществлялся из РСЗО HIMARS. Представитель оперативных служб заявил, что из-за инцидента повреждения получили пять жилых домов.
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