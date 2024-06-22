Администрация Киева назвала ложными сообщения о взрыве на ТЭЦ

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Все киевские ТЭЦ функционируют в штатном режиме, а распространяемые украинскими СМИ сведения о взрыве на теплоэлектроцентрали не соответствуют действительности. Об этом сообщила в своем телеграм-канале киевская городская администрация.

"Все технологические и ремонтные процессы производятся в штатном порядке", – сказано в сообщении.

В мэрии также напомнили о запрете публиковать кадры инфраструктурных объектов.

В украинских СМИ стали распространять фото объекта, похожего на ТЭЦ, как от него поднимается столб черного дыма. При этом воздушная тревога в городе не объявлялась.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на 22 июня военные энергетические объекты в нескольких областях Украины и в подконтрольной ВСУ Запорожской области были повреждены после ударов российской армии.

Кроме того он сообщил, что во Львовской области в городе Стрый был нанесен удар по военной инфраструктуре и складам ВСУ, где хранились детали для самолетов. По словам Лебедева, там прозвучала серия взрывов, после которых произошли перебои с электричеством.

Затем глава областной военной администрации Максим Козицкий уточнил, что на объекте энергетической инфраструктуры во Львовской области произошел пожар, который пытаются оперативно потушить.

