Поиски тел провалившихся под лед вместе с основателем Cream Soda продолжаются на Волге

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Водолазы третий день ведут поиски тел молодых людей, провалившихся под лед вместе с погибшим основателем музыкальной группы Cream Soda Дмитрием Свиргуновым. Об этом РИА Новости сообщила представитель пожарно-спасательной службы (ПСС) региона.

"На данный момент работает поисковая группа из трех водолазов, для поиска тел они используют в том числе эхолоты", – сообщила собеседница агентства.

По словам представителя ПСС, поиски тел мужчин осложняются сильным течением. При расхождении ледовой корки течение увеличивается еще больше.

Инцидент с 35-летним Свиргуновым произошел в селе Диево-Городище ночью 20 марта, когда компания из десяти человек решила прогуляться по льду реки Волги. На официальной странице группы Cream Soda "ВКонтакте" представители сообщили, что одного из товарищей по имени Аристарх, который также провалился под лед, смогли достать, но его не удалось спасти.

Позже спасателям удалось найти тело Свиргунова. Близкие музыканта в ходе процедуры опознания подтвердили его смерть. В тот же день было опознано тело друга Дмитрия – Георгия Киселева.



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