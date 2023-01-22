Женщина погибла в результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Администрация Каховского муниципального округа"

Власти Новой Каховки сообщили о гибели женщины в результате обстрела со стороны ВСУ. Каховская военно-гражданская администрация написала об этом в своем официальном телеграм-канале.

"В субботу, 21 января, в течение дня Каховка несколько раз подверглась обстрелам со стороны украинских боевиков. В результате обстрела района музыкальной школы погибла женщина. Еще одна женщина получила ранения и была госпитализирована", – отмечается в публикации.

Во время атаки со стороны украинских сил в городе были повреждены частные дома.

Власти подчеркивают, что от действий ВСУ страдают обычные мирные граждане.

Ранее сообщалось, что в результате попадания украинского снаряда в жилой дом в Новой Каховке произошел пожар. На место происшествия отправились МЧС, экстренные и коммунальные службы города. Обстрел начался в 15:30 по московскому времени 22 января. ВСУ вновь нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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