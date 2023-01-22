Прокуратура контролирует ход проверки по факту ДТП с 10 пострадавшими на Кубани

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

Прокуратура контролирует ход проверки по факту ДТП с 10 пострадавшими в Славянске-на-Кубани, сообщает РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство региона.

В результате аварии четверых пассажиров автобуса госпитализировали, шестерым была оказана медпомощь на месте.

"Славянская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП", – уточнили в ведомстве.

Предварительно установили, что авария произошла из-за того, что 38-летняя водитель Nissan Bluebird не уступила дорогу автобусу Hyundai County.

В ведомстве отметили, что автобус при отправлении в рейс был исправлен, кроме того работал тахограф и был пройдет техосмотр. Водители обоих транспортных средств были трезвые.

Автобус перевозил сотрудников Йодного завода, который находится в станице Троицкой Крымского района, заключили в ведомстве.

Ранее Госавтоинспекция Ростовской области сообщала, что в результате ДТП с пассажирским автобусом в Каменске-Шахтинском в Ростовской области пострадали 13 человек, включая шестерых детей. Причиной аварии стало плохое самочувствие водителя.

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