Взрыв подаренного Украиной Польше гранатомета отразится на доверии между МВД стран – МИД

Фото: isp.policja.pl

Взрыв подаренного Украиной главному коменданту полиции Польши Ярославу Шимчику гранатомета отразится на доверии между МВД стран. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"Оно точно влияет на определенные элементы доверия между МВД или полицией, но фундаментально на направление польской внешней политики и политики обеспечения безопасности это повлиять не может", – цитирует его РИА Новости.

Пшидач также назвал ситуацию сложной. В Польше, по его словам, ожидают объяснений от Украины после инцидента.

Взрыв произошел в штабе полиции Польши 15 декабря после того, как Шимчик попытался передвинуть врученные ему на Украине подарки. В результате происшествия главный комендант получил ранения. Позже сообщалось, что он потерял слух.

Сам Шимчик заявил, что адресанты подарков заверили его в их безопасности. Танковые гранатометы Шимчику вручили глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко и глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.



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