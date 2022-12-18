США пытались помешать Киеву совершить покушение на начальника Генштаба ВС РФ – СМИ

Фото: TACC/пресс-служба Минобороны РФ

США пытались помешать Украине совершить покушение на жизнь начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Об этом сообщает газета The New York Times.

Источники издания сообщили, что США стало известно о поездке Герасимова в зону проведения СВО, но они не передавали данные об этом Украине, чтобы не допустить эскалации напряжения между Вашингтоном и Москвой.

Согласно материалам издания, Украине все же стало известно о прибытии генерала и Киев решил действовать самостоятельно. Как утверждает источник издания, Вашингтон пошел на экстраординарный шаг и попросил Киев отменить атаку. По словам источника издания, атака все же состоялась, однако Герасимов вернулся из зоны проведения СВО невредимым.

О поездке Герасимова в зону спецоперации сообщалось в начале июля. Тогда генерал лично проверил группировки российских войск.

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