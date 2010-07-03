Информация об угрозе взрыва в "Фуд сити" не подтвердилась

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сообщение об угрозе взрыва в продовольственном центре "Фуд сити" в ТиНАО не подтвердилось. Об этом сообщает пресс-служба агрокластера.

"Появившаяся в СМИ 21 ноября 2019 года информация об эвакуации посетителей агрокластера "Фуд сити" в связи с поступившим анонимным звонком о минировании объекта не соответствует действительности. Угрозы посетителям оптово-розничного торгового центра нет", – заявили в пресс-службе, добавив, что сейчас центр работает в штатном режиме.

В пресс-службе добавили, что сотрудники службы безопасности оперативно отреагировали на поступившую к ним информацию. Они совместно с органами внутренних дел осмотрели помещение. В результате проверки подозрительных предметов не было выявлено, эвакуация не проводилась.

Ранее сообщалось, что людей эвакуировали из "Фуд сити" из-за угрозы взрыва. Здание центра располагается на 22-м километре Калужского шоссе.

Утром неизвестный заявил о бомбах в трех столичных колледжах. Звонки поступили в пожарно-спасательный колледж на улице Нагатинской, в колледж полиции на улице Фабрициуса.

