Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Продовольственный центр "Фуд сити" в ТиНАО эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщает ТАСС.

Здание центра располагается на 22-м километре Калужского шоссе. Подробности уточняются.

Утром неизвестный заявил о бомбах в трех столичных колледжах. Звонки поступили в пожарно-спасательный колледж на улице Нагатинской, в колледж полиции на улице Фабрициуса.

Также на северо-западе столицы полиция проверяет колледж, расположенный на улице Маршала Тухачевского. Проинформированы все оперативные службы, включая ФСБ.

