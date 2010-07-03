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Москва 24

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Происшествия

12:06

Два здания МФЮУ эвакуировали из-за угрозы взрыва

происшествия безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два здания Московского финансово-юридического университета (МФЮУ) эвакуировали после анонимных сообщений об угрозе взрыва, сообщает ТАСС.

Одно из них расположено на Варшавском шоссе на юге столицы, а второе – на улице Введенского на юго-западе. Уточняется, что из первого здания вывели 300 человек. Оперативные службы проверяют объекты.

Это уже не первое сообщение за день об угрозах взрыва. Ранее по этой же причине эвакуировали продовольственный центр "Фуд сити" в ТиНАО. Здание центра располагается на 22-м километре Калужского шоссе.

Утром неизвестный заявил о бомбах еще в трех столичных колледжах. Звонки поступили в пожарно-спасательный колледж на улице Нагатинской, в колледж полиции на улице Фабрициуса и учебное заведение, расположенное на улице Маршала Тухачевского. Проинформированы все оперативные службы, включая ФСБ.

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