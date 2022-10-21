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18:36

Происшествия

Упавший на пути на станции метро "Краснопресненская" мужчина погиб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мужчина, который упал на пути на станции столичного метро "Краснопресненская", погиб. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на управление МВД РФ по Москве.

Ранее из-за происшествия не было движения поездов на Кольцевой линии столичного метро против часовой стрелки. Пассажиров призвали пользоваться поездами, ходящими в направлении по часовой стрелке, и радиальными линиями.

Спустя некоторое время движение на Кольцевой линии метро восстановили.

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