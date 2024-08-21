Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате воздушной атаки пострадавших и разрушений не выявлено. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил глава области.

В ночь на 20 августа средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом. При помощи этих дронов ВСУ планировали совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Кроме того, четыре мирных жителя оказались ранены в Белгородской области при атаках со стороны Украины. В общей сложности нападению подверглись три населенных пункта региона.