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21 июня, 22:20

Происшествия

Движение восстановлено на Каширском шоссе после ДТП с участием семи автомобилей

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Движение на Каширском шоссе восстановлено после того, как там столкнулись друг с другом 7 машин. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Несколько автомобилей столкнулись на Каширском шоссе в районе дома 132 в субботу, 21 июня. В столичном Дептрансе предупреждали, что движение в районе аварии затруднено. Именно поэтому автомобилистов просили выбирать пути объезда.

В результате аварии с участием 7 автомобилей травмы получил один человек. Сотрудники столичной Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее семь автомобилей оказались повреждены из-за того, что 48-летнему водителю стало плохо за рулем. Именно поэтому автомобилист столкнулся с припаркованными в Химках машинами. В результате ДТП никто не пострадал, уточнили в подмосковном МВД России.

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