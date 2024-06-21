В Черногории почти полностью пропал свет из-за аварии

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В Черногории почти полностью отключился свет из-за аварии. Ее причину пока не установили. Об этом заявил генеральный директор черногорской системы электропередачи (CGES) Иван Асанович, передает издание Vijesti.

По словам Асановича, отключения зафиксировали также в Албании, Боснии и Герцеговине, а также в части Хорватии.

Ранее массовые отключения электроснабжения наблюдались по всей территории Эквадора в связи с аварией на линии электропередачи (ЛЭП). По данным местных СМИ, из-за отсутствия электричества отключились все светофоры, что привело к дорожному коллапсу.

До этого Южная Осетия осталась без электроснабжения из-за аварии на линии электропередачи в Дзауском районе. На место выехали специалисты ГУП "Энергоресурс" для установления причин аварии.

