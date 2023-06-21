Подводные шумы обнаружили на месте пропавшего батискафа "Титан"

Фото: oceangate.com

На территории поисков пропавшего батискафа "Титан" услышали подводный шум. Его выявил канадский самолет Р-3, который передал запись американской Береговой охране, сообщает Pravda.Ru.

До этого СМИ писали, что гидроакустические устройства зафиксировали повторяющийся раз в полчаса стук. На данном этапе поисков подключились несколько судов: американский корабль Sycamore, канадский John Cabot и французское судно с исследовательским роботом.

Воздуха в батискафе осталось на пару десятков часов, рассказал представитель береговой охраны США Джейми Фредерик. По его словам, он закончится в 13:30 по московскому времени 22 июня.

Информация о пропаже батискафа "Титан" во время экскурсии к обломкам "Титаника" появилась в прессе 19 июня. Впоследствии сообщения об этом подтвердила OceanGate Expedition. В компании заявили, что ее глубоководный автономный аппарат перестал выходить на связь вместе с экипажем.

В СМИ писали, что на борту судна могли находиться основатель OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

Один из членов экипажа батискафа вышел на связь 20 июня. Им оказался ирландский исследователь Рори Голден. Он заявил, что в порядке.

Поисковая операция пропавшего в Атлантике батискафа охватила почти 26 тысяч "квадратов"