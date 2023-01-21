Пассажир московского метро погиб после падения на пути – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина упал на пути на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы и погиб. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, ЧП произошло на станции метро "Котельники" в пятницу вечером. Других подробностей происшествия не приводится.

Как сообщает телеканал "360", мужчину зажало между прибывшим поездом и платформой. По словам собеседников издания, у пострадавшего застряла голова.

В пятницу вечером Дептранс Москвы сообщал, что движение на участке Таганско-Краснопресненской линии было временно остановлено из-за человека на путях. Поезда не ходили от станции "Жулебино" до станции "Котельники".

Ранее сообщалось, что женщина попала под поезд в метро Санкт-Петербурга. Пострадавшую экстренно госпитализировали с тяжелыми травмами. Из-за инцидента движение поездов от станции "Гражданский проспект" до "Девяткино" было прервано почти на час.

До этого на станции метро "Автозаводская" в Москве мужчина спрыгнул на пути и убежал в тоннель. Позднее его обнаружили мертвым.

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