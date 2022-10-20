Тела двух мужчин и женщины нашли на берегу реки на Чукотке

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Тела двух мужчин и женщины обнаружены на берегу реки Хатырка на Чукотке, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

В ведомстве пояснили, что на берегу в устье реки в двух километрах от села Хатырка обнаружили тело мужчины 1967 года рождения и женщины 1987 года рождения. Позже в одном километре вверх по течению реки обнаружено тело мужчины 1989 года рождения.

Как уточняется, устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.

Ранее сообщалось, что тело мужчины обнаружили в шахте лифта жилого дома на востоке Москвы. По данному факту организована доследственная проверка. На место ЧП прибыли следователи и криминалисты. Выясняются все причины и детали случившегося.

По информации столичной прокуратуры, предварительно, мужчина сам открыл двери лифта на первом этаже и спустился в шахту, однако в этот момент лифт поехал.

До этого в "Президент-Отеле" на Большой Якиманке упал лифт с двумя рабочими, которые от полученных травм скончались на месте. Причиной падения лифта стал обрыв троса.



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