03:11Происшествия
Средства ПВО сбили более 10 беспилотников в Ростовской области
Фото: 123RF/boscorelli
Более 10 беспилотников были уничтожены силами ПВО на севере Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
В результате воздушной атаки никто не пострадал. Информация о последствия на земле уточняется.
"В настоящее время военные продолжают работу по отражению массированной воздушной атаки", – добавил Голубев.
Три мирных жителя пострадали ранее в результате повторного обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области. Также были повреждены линии электропередачи. Часть города временно остается без света.
Кроме того, два жителя Курска пострадали в результате падения обломков украинских беспилотников. Специалисты оказали им медицинскую помощь на месте.
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