Средства ПВО сбили более 10 беспилотников в Ростовской области

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Более 10 беспилотников были уничтожены силами ПВО на севере Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

В результате воздушной атаки никто не пострадал. Информация о последствия на земле уточняется.

"В настоящее время военные продолжают работу по отражению массированной воздушной атаки", – добавил Голубев.

Три мирных жителя пострадали ранее в результате повторного обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области. Также были повреждены линии электропередачи. Часть города временно остается без света.

Кроме того, два жителя Курска пострадали в результате падения обломков украинских беспилотников. Специалисты оказали им медицинскую помощь на месте.