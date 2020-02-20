СК показал кадры с места жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане

Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане.

Ролик длится 36 секунд. На кадрах виден покореженный самолет, внутри которого повреждены пассажирские сидения, в кабине пилота снег, винт погнут. На месте ЧП работают сотрудники Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна. Расследованием займется следственное управление региона.

Частный самолет Ан-2, принадлежащий золотодобывающей компании Т-Цемент, начал взлетать, оторвался от земли на несколько метров, однако перестал набирать высоту и жестко сел вблизи полосы. В результате у судна разрушились фюзеляж и плоскости крыльев.

На борту самолета находились 12 вахтовиков и 2 члена экипажа. Они сумели покинуть борт самостоятельно. В результате инцидента пять человек госпитализированы, пятеро отпущены домой, остальных еще ждет обследование.

Следователи рассматривают две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования.