Колесо отвалилось при взлете самолета Air Canada

Фото: flickr.com/TMWolf
Самолет авиакомпании Air Canada, совершавший рейс Нью-Йорк – Торонто, приземлился в аэропорту канадского города без колеса.
Оно отломилось от стойки шасси при взлете лайнера, передает "Газета.ру".
Отмечается, что на борту самолета находились 120 пассажиров и 5 членов экипажа. Посадка воздушного судна без колеса прошла успешно, в результате ЧП никто не пострадал.
Ранее Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внуково с открытой передней стойкой шасси. Борт следовал из Берлина. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.