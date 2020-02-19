Колесо отвалилось при взлете самолета Air Canada

Фото: flickr.com/TMWolf

Самолет авиакомпании Air Canada, совершавший рейс Нью-Йорк – Торонто, приземлился в аэропорту канадского города без колеса.

Оно отломилось от стойки шасси при взлете лайнера, передает "Газета.ру".

Отмечается, что на борту самолета находились 120 пассажиров и 5 членов экипажа. Посадка воздушного судна без колеса прошла успешно, в результате ЧП никто не пострадал.

Update VIDEO LOST WHEEL Air Canada #AC715 from New York arrived safely in Toronto after losing a wheel (likely on departure at LGA) on their right main landing gear. Aircraft stopped on runway 23. Tow enroute. No injuries. 120 passengers & 5 crew. pic.twitter.com/uZK8Z4hYnX — Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) February 18, 2020

Ранее Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внуково с открытой передней стойкой шасси. Борт следовал из Берлина. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.