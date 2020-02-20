Названы возможные причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане

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Названы вероятные причины жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане. Инцидент произошел при взлете воздушного судна в четверг утром, передает РИА Новости.

В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК предположили, что самолет ударился о землю из-за технической неисправности или в связи с нарушениями правил пилотирования.

Известно, что Ан-2 начал взлетать, оторвался от земли на несколько метров, однако перестал набирать высоту и жестко сел вблизи полосы. В результате у судна разрушились фюзеляж и плоскости крыльев.

Отмечается, что на борту самолета находились 12 вахтовиков и 2 члена экипажа. В результате инцидента пострадали 7 человек, состояние одного из которых оценивается как тяжелое.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна. Расследованием займется следственное управление региона.