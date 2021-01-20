Очевидец рассказал о взрыве в центре Мадрида

Фото: AP Photo/Andrea Comas

Житель Мадрида Райан Симпсон рассказал Москве 24 о том, что сейчас происходит на месте взрыва в центре города.

По словам молодого человека, его квартира находится совсем рядом с местом взрыва: справа от пострадавшего здания.

"Я взрыва не видел, но почувствовал. Я был в своей комнате, и внезапно возникла сильная вибрация. Я не был уверен, подумал, что это, может быть, гигантский блок снега или льда упал с крыши. Неделю или две назад была сильная метель, и снег все еще тает", – рассказал Райан.

После этого он увидел дым за окном, а дальше – то, что осталось от взорванного здания.

На данный момент, по словам Райана, экстренные службы заблокировали доступ к участку, где произошел взрыв. "Машины экстренных служб перекрыли все близлежащие улицы, их много. Над ним кружит вертолет. Но здание (где прогремел взрыв. – Прим.ред.) не горит", – сообщил очевидец.

Среди прочих зданий, рядом с местом взрыва находится отель "Porcel". Представители организации сообщили Москве 24, что никто из постояльцев не пострадал. "Взрыв слышали, наш отель находится совсем рядом. Все постояльцы живы и здоровы, только напуганы", – рассказали в отеле.

Инцидент произошел на улице Толедо в 15:00 по местному времени (17:00 по мск). Из-за взрыва были разрушены верхние этажи здания. По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка газа. Сообщается о трех погибших, 8 человек пострадали.

Посольство России в Испании следит за ситуацией. "Информации о пострадавших россиянах нет. Поддерживаем оперативную связь с экстренными службами города", – уточнили в ведомстве.