Бастрыкину доложат об обстоятельствах травмирования рабочих в Краснознаменске

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об обстоятельствах травмирования рабочих при обрушении строительных лесов у многоэтажки в подмосковном Краснознаменске. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

ЧП произошло 19 декабря во время демонтажных работ. В результате обрушения строительных лесов рабочие, которые находились там, упали в снег. После этого конструкция обрушилась на них. Пострадавших госпитализировали.

Следователи в Московской области возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ". После завершения осмотра места происшествия будут назначены строительно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

По данным Минздрава Подмосковья, в результате происшествия были госпитализированы девять человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, еще один – в крайне тяжелом.

Ранее сообщалось, что в Москве при проведении работ на строительном объекте на улице Зорге погиб рабочий. Мужчина упал с высоты 12 этажа.



Девять человек пострадали из-за обрушения строительных лесов в Краснознаменске

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