Олимпийский чемпион опроверг данные об оставлении места ДТП

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алексей Мишин опроверг данные об оставлении места ДТП. Об этом сообщает телеканал "360".

Ранее издание "Столица С" сообщало, что 12 октября Мишин сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте. После ДТП Мишин снял номера с автомобиля и покинул место происшествия. В СМИ сообщили, что Мишин не мог избежать столкновения с пешеходом.

Мишин подтвердил факт аварии, но опроверг данные об оставлении места ДТП.

"ДТП было, ничего не покидал", – сказал спортсмен.

Мишин не дал подробностей по факту смерти пешехода, а также сказал, что авария произошла не в Москве. Спортсмен призвал не верить публикациям с недостоверной информацией.

Ранее сообщалось, что водитель попавшего в ДТП автобуса в Хабаровском крае не проходил медосмотр. В результате аварии на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре погибли 7 человек, еще 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ.

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