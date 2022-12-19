Пожар ликвидировали в квартире жилого дома в районе Черемушки в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в квартире жилого дома в районе Черемушки в Москве, его ликвидировали без пострадавших. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС РФ по столице сообщает Агентство "Москва".

"В 04:53 поступила заявка о возгорании личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу: Севастопольский проспект, дом 36. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров", – сообщили в МЧС.

Пожарным удалось полностью ликвидировать пожар в 06:22. Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области, его локализовали на площади около 400 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать, в происшествии пострадали семеро человек, двое из которых в тяжелом состоянии были доставлены вертолетом в Братск.

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