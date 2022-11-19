Число погибших при взрыве в доме на Сахалине увеличилось до семи

Фото: телеграм-канал "Следком"

До семи человек выросло число погибших при взрыве газа в жилом доме в Сахалинской области. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

"По данным на 16:45 (8:45 по московскому времени. – Прим. ред.), во время взрыва в доме в Тымовском погибли семь человек, трое [из них] – дети", – написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Глава региона добавил, что в настоящее время продолжаются поиски еще трех человек.

Мощный взрыв ранее прогремел в многоквартирном жилом доме в городе Тымовской на Сахалине. В результате произошло обрушения с пятого по первый этажи здания. Изначально сообщалось о четырех погибших и как минимум одном пострадавшем.

Согласно предварительной версии, причиной инцидента стал взрыв газового баллона. В разборах завалов задействованы 59 человек и 13 единиц техники. Также к месту ЧП выдвинулась аэромобильная группировка спасателей в составе 26 человек и 4 единицы техники.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место происшествия вылетели руководитель регионального следственного управления, а также следователи-криминалисты.



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