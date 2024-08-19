19 августа, 08:11Происшествия
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Орловской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Орловской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.
Повреждений и пострадавших в результате атаки дрона не зафиксировано, уточнил губернатор. Сотрудники оперативных служб уже оцепили место происшествия и приступили к работе.
В ночь на 19 августа дежурные средства ПВО уничтожили над российскими регионами в общей сложности четыре украинских беспилотника. Все эти БПЛА относились к самолетному типу. Вражеские дроны были сбиты над Белгородской и Курской областями.
Кроме того, в ночное время режим опасности атаки беспилотников был объявлен на территории Воронежской области. Силы противовоздушной обороны региона приводились в готовность для отражения возможной атаки.
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