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19 августа, 08:11

Происшествия

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Орловской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Орловской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.

Повреждений и пострадавших в результате атаки дрона не зафиксировано, уточнил губернатор. Сотрудники оперативных служб уже оцепили место происшествия и приступили к работе.

В ночь на 19 августа дежурные средства ПВО уничтожили над российскими регионами в общей сложности четыре украинских беспилотника. Все эти БПЛА относились к самолетному типу. Вражеские дроны были сбиты над Белгородской и Курской областями.

Кроме того, в ночное время режим опасности атаки беспилотников был объявлен на территории Воронежской области. Силы противовоздушной обороны региона приводились в готовность для отражения возможной атаки.

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