Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 76

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Число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 76 человек, включая 19 детей. По предварительным результатам, причиной является сальмонелла. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"В период с вечера 18 августа и в ночь на 19 августа 2023 года за медицинской помощью обратились 20 человек, в том числе 6 детей, заболевание которых связано с употреблением в пищу шаурмы", – отметило ведомство.

Изначально сообщалось о 17 отравившихся после употребления шаурмы в точках общественного питания во Владимире. У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию.

Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты взяли пробы в местах, где отравившиеся покупали шаурму.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ситуацию на контроль.

До этого Воткинский районный суд в Удмуртии на три месяца приостановил работу лагеря "Юность", где отравились 17 детей. Организацию признали виновной по статье 6.5 КоАП РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

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