Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на севере Чили

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Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 7,3, которое произошло на севере Чили. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков находился в 43 километрах к юго-востоку от поселка Сан-Педро-де-Атакама, очаг залегал на глубине в 128 километров.

На момент публикации о каких-либо разрушениях или жертвах не сообщалось.

11 июля землетрясение магнитудой 7,1 произошло у побережья Филиппин. Очаг землетрясения залегал на глубине 621 километр и находился в 148 километрах к юго-востоку от острова Минданао.

Еще одни подземные толчки магнитудой 6,2 произошли в Тихом океане, рядом с японскими островами Огасавара. Вместе с тем угроза цунами не объявлялась.