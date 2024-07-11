Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Филиппин

Фото: 123RF/cylonphoto

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у побережья Филиппин. Об этом со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает ТАСС.

Очаг землетрясения залегал на глубине 621 километр и находился в 148 километрах к юго-востоку от острова Минданао. Угроза цунами не объявлялась, информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано на севере Перу. Эпицентр находился в 105 километрах к северо-западу от города Барранка, в котором проживают около 5,7 тысячи человек.

Также подземные толчки магнитудой 5,8 произошли возле побережья Филиппин, в 179 километрах к юго-востоку от города Сарангани на острове Минданао.