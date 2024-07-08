Землетрясение магнитудой 6,2 произошло около японских островов Огасавара

Фото: 123RF/giobbi

Подземные толчки магнитудой 6,2 произошли в Тихом океане, рядом с японскими островами Огасавара. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Острова находятся более чем в 700 километрах от побережья основного японского острова Хонсю. Землетрясение зафиксировали в 873 километрах к юго-востоку от города Хамамацу в префектуре Сидзуока.

Очаг залегал на глубине 566 километров. Угроза цунами не объявлялась. На момент публикации не сообщалось о возможных пострадавших или каких-либо разрушениях в результате землетрясения.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано на севере Перу. Эпицентр находился в 105 километрах к северо-западу от города Барранка, в котором проживают около 5,7 тысячи человек.

Также подземные толчки магнитудой 5,8 произошли возле побережья Филиппин, в 179 километрах к юго-востоку от города Сарангани на острове Минданао.