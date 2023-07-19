Детонация боеприпасов произошла в районе пожара на полигоне в Крыму

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

В Кировском районе Республики Крым, где ранее на полигоне вспыхнул пожар, продолжается детонация боеприпасов. Об этом спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Ситуация динамичная. Мы будем наблюдать за ней. На эту минуту все контролируется", – поделился он.

Он уточнил, что на территории ЧП взрывы продолжаются. По его словам, эвакуация жителей не должна продлиться дольше двух дней. Спикер Госсовета отметил, что вывод людей происходит для перестраховки.

Вместе с этим Константинов добавил, что информации о повреждениях гражданской инфраструктуры за пределами войскового полигона пока нет. Он вновь подчеркнул, что власти отслеживают ситуацию.

Подъезды к территории возгорания перекрыты оперативными службами. Ближайший населенный пункт, где развернут штаб, – село Кринички, оно расположено рядом с поселком Старый Крым. Именно там прозвучали множественные звуки взрывов.

Возгорание вспыхнуло утром 19 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, за сутки планируют эвакуировать более 2 тысяч жителей четырех населенных пунктов.

Власти организовали оперативный штаб, также был создан объезд участка трассы "Таврида". На этом фоне движение автобусов по межрегиональным маршрутам было временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск – Феодосия.

Железнодорожное сообщение работает в штатном режиме, режим работы Крымского моста остается без изменений.

Аксенов также уточнял, что в результате пожара пострадавших не выявили.