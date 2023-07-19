Пострадавших в результате пожара на полигоне в Крыму нет

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В результате пожара на полигоне в Кировском районе Крыма никто не пострадал, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, эвакуированным жителям оказывается помощь, их разместили в пункты временного размещения, где обеспечат всем необходимым.

Аксенов подчеркнул, что причины возгорания на полигоне установят следственные органы. Ликвидацию последствий проведут в кратчайшие сроки.

"Все актуальные сведения публикуются на моих страницах в социальных сетях и в Telegram. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации", – написал он.

Глава Крыма добавил, что помощи извне при ликвидации последствий пожара не требуется.

В оперштабе республики сообщили, что 15 автобусов сняли с маршрутов в Феодосии и направили в зону ЧП на полигоне.

О пожаре стало известно утром 19 июля. Глава Крыма заявил, что из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, на сутки эвакуировали более двух тысяч жителей четырех населенных пунктов.

Создан оперативный штаб, также организован объезд участка трассы "Таврида". Из-за случившегося движение автобусов по межрегиональным маршрутам было временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск – Феодосия.

Железнодорожное сообщение работает в штатном режиме, режим работы Крымского моста остается без изменений. Пункты пропуска на севере республики Армянск, Джанкой и Перекоп работают в обычном режиме.