Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска – СМИ

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Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сирийские государственные издания.

Сообщается о звуках взрывов над окрестностями Дамаска. В городе работают сирийские средства противовоздушной обороны.

5 июля Армия обороны Израиля сообщила об отражении пяти ракет, которые были выпущены из сектора Газа в сторону территории Израиля.

До этого стало известно, что израильские военные начали масштабную антитеррористическую операцию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.