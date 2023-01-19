Причиной смерти юноши в Москве стала не редкая форма бессонницы, а другая болезнь – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Причиной смерти подростка в Москве стала другая болезнь, а не редкая форма бессонницы, как сообщалось ранее. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".

Накануне стало известно, что тело 16-летнего юноши нашли в квартире дома на Южнобутовской улице. Предварительно отмечалось, что подросток мог умереть из-за семейной фатальной бессонницы.

В "Московском комсомольце" заявили, что причиной смерти юноши стала другая редчайшая генетическая болезнь, похожая на редкую форму бессонницы.

Там отметили, что подросток угасал на протяжении 11 месяцев, а диагноз удалось поставить врачам только в конце 2022 года. Согласно полученным данным после проведения генетического анализа крови, у мальчика выявили отклонение в одной из хромосом.

"Как оказалось, эта особенность – так называемая дегенеративная прионная атрофия – является наследственной, однако у кого-то в течение жизни она может выстрелить, а у кого-то – нет", – отметили в издании.

По медицинским данным, в странах Европы описано не более 40 подобных случаев. При обследовании подростка профессора поставили ему ошибочный диагноз "семейная фатальная бессонница". Однако мальчик мог спать, просто он не закрывал глаза. За месяц до смерти у подростка пропала функция глотания, после чего его кормили через зонд.

По словам генетика Риммы Оленниковой, нарушение в 178-м гене 20-й хромосомы связано с тем, что вместо аспаргина появляется аспаргиновая кислота. Из-за этого нормальный белок в организме превращается в прион – соединение, полностью лишенное аминокислот. Когда прионов становится много, они начинают оказывать негативное влияние на головной мозг, после чего наступает мышечная атрофия. На сегодняшний день медицина не способна излечить эту болезнь.

Ранее врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов сказал, что смерть подростка могла наступить не непосредственно от недостатка сна, а в результате многочисленных внутренних повреждений головного мозга.

Врач пояснил, что фатальная семейная бессонница является очень редкой неизлечимой болезнью. Ее течение провоцирует необратимые процессы в организме, которые приводят к летальному исходу.

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