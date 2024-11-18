26 БПЛА уничтожено над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО сбили 26 беспилотников ВСУ в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"В настоящее время силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены двадцать шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – написал он.

Губернатор подчеркнул, что подразделения ПВО продолжают свою работу по защите региона и призвал граждан соблюдать необходимые меры безопасности.

Ранее, в ночь на 16 ноября, силы ПВО сбили 34 украинских БПЛА самолетного типа, которые пытались атаковать ряд объектов на территории страны.

До этого, в ночь на 15-е число, российские дежурные средства ПВО уничтожили 51 беспилотник, включая 36 над Краснодарским краем, 3 – над Крымом, 2 – над Белгородской областью, а также 10 – над Азовским морем.

