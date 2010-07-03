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Происшествия

21:16

В Сети появилось видео драки руферов с охранниками "Москва-Сити"

происшествия видео

Фото: скриншот видео телеканала Москва 24

Появилось видео драки в "Москва-Сити"

На одной из башен столичного высотного комплекса "Москва-Сити" произошла драка между руферами и охранниками здания. Как сообщил телеканал Москва 24, видео инцидента появилось в Сети.

Как следует из видео, события разворачиваются на пожарной лестнице башни "Империя". Камера зафиксировала момент того, как неизвестный мужчина бьет по лицу человека в желтом капюшоне.

Ранее СМИ стало известно, что конфликт с сотрудниками службы безопасности произошел на крыше, куда экстремалы поднялись незаконно. По итогам инцидента нескольких человек доставили в отделение полиции.

В мае 2019 года два десятка руферов задержали на крыше знаменитой высотки на Котельнической набережной. Экстремалы фотографировались на звезде башни.

В 2018 году сообщалось, что проект закона о наказании для руферов не предусматривает запреты на проведение экскурсий на крышах.

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