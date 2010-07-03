Девочка сломала позвоночник во время квеста в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В игровом центре на юге Москвы 10-летняя девочка получила травму позвоночника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

В органы обратился отец девочки, который сообщил, что травму позвоночника его дочь получила в игровом центре на Варшавском шоссе. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.

По данным телеканала Москва 24, инцидент произошел во время празднования дня рождения, который отмечали на квесте. 10-летняя девочка забиралась по канату, его крепления не выдержали, и ребенок упал с двухметровой высоты на бетонный пол.

В конце августа сообщалось, что в ТЦ в деревне Юрлово на ребенка упал выставочный экспонат двери. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В том же месяце врачи детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского спасли девушку, получившую перелом позвонка после падения на голову во время прыжков на батуте. У семнадцатилетней жительницы Подмосковья диагностировали перелом первого шейного позвонка.

