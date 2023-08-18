Число пострадавших при взрыве боеприпаса в центре Донецка увеличилось до пяти человек

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Количество пострадавших в результате взрыва неизвестного боеприпаса в центре Донецка достигло пяти человек. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что ранения различной степени тяжести получили мужчины 1989, 1993 и 1994 года рождения. По одному из пострадавших данные устанавливаются.

Помимо этого, сообщается о различных повреждениях частных жилых домов при обстреле ВСУ в Донецке на улицах Степная, Рудзутака и Руданского.

Ранее сообщалось о том, что трое строителей погибли при подрыве на неизвестном боеприпасе в центральной части Донецка. Уточнялось, что инцидент произошел около школы № 5 в районе одного из рынков.

До этого Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу село Петрова Гута Климовского района Брянской области. По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате случившегося никто не пострадал.

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