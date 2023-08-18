Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 56

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Число отравившихся в результате употребления шаурмы во Владимире выросло до 56 человек. Управление Роспотребнадзора по региону рассказало о происшествии на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

"На 13:00 18 августа выявлено 23 новых случая заболевших, связанных с употреблением продукции, изготовленной на предприятиях быстрого обслуживания, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы. Таким образом, на настоящий момент выявлено 56 случаев обращений за медицинской помощью, в том числе 13 детей", – сообщается в публикации.

Предварительно установлено, что в продуктах нескольких заведений нашли сальмонеллу. В настоящее время проверку проходят пять точек быстрого питания.

Однако, как уточняет областная прокуратура в своем аккаунте, некачественные продукты могли быть в шести заведениях. К проверочным мероприятиям привлекли Россельхознадзор.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ситуацию на контроль.

Изначально сообщалось о 17 отравившихся после употребления шаурмы в точках общественного питания во Владимире. У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию.

Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты взяли пробы в местах, где отравившиеся покупали шаурму.

До этого Воткинский районный суд в Удмуртии на три месяца приостановил работу лагеря "Юность", где отравились 17 детей. Организацию признали виновной по статье 6.5 КоАП РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.



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