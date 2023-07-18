18 июля, 22:55Происшествия
Движение на Осташковской улице после столкновения двух автобусов восстановили
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Проезжую часть на Осташковской улице на северо-востоке Москвы, где произошло столкновение двух автобусов, освободили. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.
О дорожном происшествии стало известно вечером 18 июля. Тогда сообщалось о трех пострадавших. Инцидент произошел около 18:00.
Позже число пострадавших в ДТП увеличилось до 11 человек. По предварительным данным, водитель автобуса "ПАЗ" при перестроении в крайнюю левую полосу не уступил дорогу другому автобусу, который ехал в попутном направлении.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, по факту аварии была организована проверка.
На юге Москвы произошла авария
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