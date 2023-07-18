Движение на Осташковской улице после столкновения двух автобусов восстановили

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Проезжую часть на Осташковской улице на северо-востоке Москвы, где произошло столкновение двух автобусов, освободили. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.

О дорожном происшествии стало известно вечером 18 июля. Тогда сообщалось о трех пострадавших. Инцидент произошел около 18:00.

Позже число пострадавших в ДТП увеличилось до 11 человек. По предварительным данным, водитель автобуса "ПАЗ" при перестроении в крайнюю левую полосу не уступил дорогу другому автобусу, который ехал в попутном направлении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, по факту аварии была организована проверка.

На юге Москвы произошла авария