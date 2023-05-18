Украинские силы обстреляли село Маломихайловка в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские силы подвергли обстрелу село Маломихайловка в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Обстреляно село Маломихайловка. Пострадавших нет. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях – посечены фасады, крыши и заборы. Часть снарядов упала в лесополосу, есть очаги возгорания", – говорится в его публикации.

Губернатор сообщил, что МЧС помогают ликвидировать последствия обстрела.

Также Гладков рассказал подробнее о погибших в результате атаки со стороны ВСУ в селе Нижнее Березово Шебекинского округа. Он уточнил, что жертвами стали женщина и мужчина. Последний приехал помогать сажать картошку своим родственникам.

Кроме того, пострадал супруг погибшей женщины. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, уточнил глава региона. Медики зафиксировали у мужчины ожоги 80% тела, а также множественные осколочные ранения.

По словам Гладкова, ВСУ использовали РСЗО "Град" для удара по мирному населению. Губернатор добавил, что жители смогут вернуться в свои дома после того, как будут проведены все необходимые следственные мероприятия.

"Хочу высказать слова соболезнования родным и близким погибших. Хотя понимаю, что эту боль не успокоить никогда", – написал он.

Ранее стало известно, что два мирных жителя Белгородской области погибли в результате атаки со стороны ВСУ. По информации Гладкова, ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку.

До этого глава региона рассказал, что житель села Черемошного Белгородской области подорвался на противопехотной мине "Лепесток". Мужчина выжил, однако ему оторвало правую стопу. Губернатор подчеркнул, что в области продолжает действовать минная опасность.

