12:48Происшествия
ВСУ повторно обстреляли поселок Глушково Курской области
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Вооруженные силы Украины второй раз за день обстреляли поселок Глушково Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
"После утреннего обстрела ФОКа в Глушково, ВСУ повторно обстреляли поселок", – написал он.
В результате никто не пострадал, однако сильные разрушения получил офис местного нотариуса.
Утром ВСУ сбросили детонирующее устройство на ФОК в поселке Глушково. По предварительной информации, два жителя получили ранения.
Накануне Старовойт сообщил, что военные киевского режима обстреляли Кореневский район. Пострадал гражданский рабочий. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями поясницы.
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