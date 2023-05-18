ВСУ повторно обстреляли поселок Глушково Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины второй раз за день обстреляли поселок Глушково Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"После утреннего обстрела ФОКа в Глушково, ВСУ повторно обстреляли поселок", – написал он.

В результате никто не пострадал, однако сильные разрушения получил офис местного нотариуса.

Утром ВСУ сбросили детонирующее устройство на ФОК в поселке Глушково. По предварительной информации, два жителя получили ранения.

Накануне Старовойт сообщил, что военные киевского режима обстреляли Кореневский район. Пострадал гражданский рабочий. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями поясницы.