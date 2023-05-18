Два человека пострадали в результате обстрела поселка Глушково Курской области

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Вооруженными силами Украины было сброшено дитонирующее устройство на ФОК в поселке Глушково Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

"По предварительной информации, 2 жителя получили ранения", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

В настоящее время эксперты выясняют причины ЧП.

Накануне Старовойт сообщил, что военные киевского режима обстреляли Кореневский район. В результате обстрела пострадал гражданский рабочий.

Губернатор уточнил, что мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести в Глушковскую ЦРБ с осколочными ранениями поясницы. При необходимости пострадавшего планируют перевести в Курскую областную клиническую больницу.

До этого губернатор рассказал, что в Суджанском районе пограничниками были сбиты дроны-камикадзе ВСУ. Остановили БПЛА непосредственно на границе. При падении оба беспилотных летательных аппарата взорвались.

