В Чили участникам российской экспедиции понадобилась эвакуация из-за поломки судна

Фото: ТАСС/Zuma

В Чили участников кругосветной экспедиции по пути великих российских мореплавателей эвакуировали из-за поломки судна. Об этом сообщается в телеграм-канале экспедиции.

Ночью 16 марта от участников экспедиции поступило сообщение, что у тримарана сломалось рулевое управление, в связи с чем судно потеряло контроль.

После сообщения сразу же была организована спасательная операция, в которой приняли участие ВМС Чили и бразильский корабль, направлявшийся в сторону Чили. В конечном итоге бразильское судно подобрало членов экспедиции.

Ранее спасатели с помощью вертолета Ми-8 провели эвакуацию 40 рыбаков в Сахалинской области, которые оказались на отколовшейся льдине. По данным МЧС, льдину оторвало в районе села Лесное.

До этого в СУ СК РФ сообщили, что тела трех рыбаков нашли в палатке на льду озера Салтаим в Омской области. По данным следствия, смерть мужчин наступила от острого отравления угарным газом.

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