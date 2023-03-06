Внедорожник с туристами сорвался в озеро Гижгит в горах Кабардино-Балкарии

Фото: телеграм-канал "МЧС КБР"

Видео: mchs.gov.ru

Автомобиль, в котором находились 6 человек, сорвался в озеро Гижгит в селе Былым Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Уточняется, сообщение о произошедшем поступило в 12:10.

"На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 22 человек и 6 единиц техники (в том числе 3 водолаза и 1 плавсредство)", – подчеркнуло ведомство.

По предварительным данным, в результате случившегося погибли 2 человека, еще один пострадал.

Ранее спасатели с помощью вертолета Ми-8 провели эвакуацию 40 рыбаков в Сахалинской области, которые оказались на отколовшейся льдине. По данным МЧС, льдину оторвало в районе села Лесного. Операция по спасению продолжается.

На место случившегося прибыла наземная группировка спасателей и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, рассказали в ведомстве.

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