15:42Происшествия
Внедорожник с туристами сорвался в озеро Гижгит в горах Кабардино-Балкарии
Фото: телеграм-канал "МЧС КБР"
Видео: mchs.gov.ru
Автомобиль, в котором находились 6 человек, сорвался в озеро Гижгит в селе Былым Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Уточняется, сообщение о произошедшем поступило в 12:10.
"На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 22 человек и 6 единиц техники (в том числе 3 водолаза и 1 плавсредство)", – подчеркнуло ведомство.
По предварительным данным, в результате случившегося погибли 2 человека, еще один пострадал.
Ранее спасатели с помощью вертолета Ми-8 провели эвакуацию 40 рыбаков в Сахалинской области, которые оказались на отколовшейся льдине. По данным МЧС, льдину оторвало в районе села Лесного. Операция по спасению продолжается.
На место случившегося прибыла наземная группировка спасателей и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, рассказали в ведомстве.
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