Более 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

22 грузовых вагона сошли с рельсов на перегоне Джиктанда – Талдан в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Движение по перегону временно остановлено. Из-за инцидента на участке Забайкальской железной дороги задерживаются пассажирские поезда сообщением Нерюнгри – Хабаровск и Владивосток – Москва. Пассажиров обеспечат дополнительным питанием. Также ожидается задержка поездов в обратном направлении.

"Пострадавших и угрозы экологической безопасности не имеется. Ущерб устанавливается. Следственными органами <...> организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении.

На месте работают следователи и криминалисты. Им предстоит установить причины произошедшего. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что пять вагонов пассажирского поезда Мурманск – Санкт-Петербург сошли с рельсов в Мурманской области. В результате инцидента никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения эксплуатации железнодорожного транспорта".

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