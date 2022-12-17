В посольстве РФ сообщили о стабильно тяжелом состоянии главы Русского дома в ЦАР

Фото: ТАСС/Владимир Малянов

Состояние главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого остается стабильно тяжелым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства РФ в ЦАР.

"По оценке центральноафриканских врачей, состояние генерального директора Русского дома Дмитрия Сытого, пострадавшего в ходе теракта 16 декабря, остается стабильно тяжелым", – говорится в сообщении диппредставительства.

По данным посольства, медики продолжают прикладывать необходимые усилия для сохранения жизни Сытого.

Утром 16 декабря на Сытого было совершено покушение. Сытому пришла посылка с фотографией его сына и запиской, в которой говорилось, что если РФ не уйдет из Африки, то в следующий раз он получит голову своего ребенка.

Посылка была начинена взрывчаткой. При открытии произошел взрыв, Сытого тяжело ранило, с контузией его доставили в больницу. В МИД РФ случившееся охарактеризовали как теракт.



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